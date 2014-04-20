تعيين حارس قضائي على إيرادات "زين العراق"

أعلنت الجهات المعنية عن تعيين حارس قضائي، على "زين العراق" يتولى إيداع إيراداتها المتعلقة بقاعدة المشتركين الذين انتقلوا إلى الشركة بعد الاستحواذ على شركة "عراقنا للاتصالات" في أحد البنوك العراقية إلى حين البت في دعوى قضائية مقدمة ضدها من قبل "كورك تيليكوم".

وفي تفاصيل القضية، قامت "كورك تيليكوم" في أغسطس الماضي بإقامة دعوى أمام المحاكم العراقية ضد كل من "زين العراقية" وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مدعية أن كلا الطرفين تسببا بخسائر لها نتيجة استحواذ "زين العراق" على أعمال "عراقنا للاتصالات المتنقلة" في عام 2007.

وطالبت تلك الدعوى "زين العراق" بمبلغ 4.5 مليار دولار، ومليار دولار من الهيئة وزين العراق بالتكافل.