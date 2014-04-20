تفاقم خسائر "الكهرباء السعودية" إلى 913 مليون ريال

تفاقمت خسائر شركة "الكهرباء السعودية" خلال الربع الحالي من العام الجاري لتبلغ 913 مليون ريال. وارتفعت الخسائر بنسبة 39% مقارنة مع خسائر الفترة المقابلة من العام الماضي، كما زادت الخسائر بنفس النسبة تقريباً مقارنة بخسائر الربع الأخير من العام الماضي.

وأرجعت شركة الكهرباء السعودية سبب ارتفاع خسائرها إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة واستهلاكات الأصول الثابت، إضافة إلى عوامل الطقس الموسمية إذا تقل إيرادات الشركة خلال أشهر الشتاء وتزيد خلال أشهر الصيف.

وفيما يتصل بالنتائج التشغيلية سجلت الشركة خسارة تشغيلية خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت 1018 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 37.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 37.2% مقارنة بالربع السابق لتبلغ بذلك خسارة السهم خلال الربع الاول الحالي 0.22 ريال مقابل 0.16 ريال.