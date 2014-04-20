نمو أرباح "صافولا" السعودية 43% في الربع الأول

نمت الأرباح الفصلية لمجموعة صافولا السعودية بنسبة 43.3%، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 423 مليون ريال، مقابل 295 مليون ريال، في الربع الأول من 2013، فيما تراجعت بنسبة 25%، عن الربع السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيس إلى النمو المتواصل في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة، وزيادة صافي أرباح شركة كنان الدولية (المملوكة بنسبة 29.9% لمجموعة صافولا)، بجانب التأثير الإيجابي لانخفاض النفقات التمويلية، والزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية.

وكشفت صافولا عن انخفاض إجمالي أرباحها في الربع الأول بنسبة 19.8%، إلى 1.1 مليار ريال، مقابل 1.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض إجمالي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الأول من 2014، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى بدء عمليات مشروع سكر البنجر في مصر (والتي بدأت خلال الربع الأول 2014)، بالإضافة إلى تأثير المعالجات المحاسبية التي تمت في النتائج المالية لشركات المجموعة في كل من إيران والسودان والتي اعتبرت اقتصاداتها عالية التضخم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مما اقتضى إجراء عدد من المعالجات المحاسبية في جميع بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لتلك الشركات، حيث إن تأثير هذا التضخم انعكس على نتائج كامل العام المالي ضمن نتائج الربع الرابع 2013 للمجموعة.