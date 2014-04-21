ارتفاع أرباح زين الكويتية 8% إلى 200 مليون دولار

نمت أرباح شركة زين الكويت خلال الربع الأول بنسبة 80%، إلى حوالي 56 مليون دينار، تعادل حوالي 198 مليون دولار، لتأتي أفضل من التوقعات البالغة 51.65 مليون دينار، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2013.

كما بلغت الإيرادات المجمعة لشركة زين الكويتية أكثر من مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وشهد عدد عملاء مجموعة زين نموا خلال الربع الأول بنسبة 5%، ليتجاوز 46 مليون عميل.

يذكر أن وحدة زين في العراق وهي "أثير للاتصالات" قد تم تعيين حارس قضائي سيتولى إيداع إيراداتها من العملاء الذين انتقلوا إليها بعد الاستحواذ على "عراقنا للاتصالات".

وسيتم حجز الإيرادات في أحد البنوك العراقية لحين البت في دعوى قضائية مقدمة ضدها من قبل إحدى شركات الاتصالات.

وبموجب القضية تطالب الشركة صاحبة الدعوى "زين العراق" بأربعة مليارات ونصف المليار دولار، كما تطالب كلا من هيئة الاتصالات وزين العراق بمليار دولار أخرى.