تراجع خسائر "اتحاد عذيب" 11% إلى 244 مليون ريال

سجلت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" في السعودية تراجعاً في صافي خسائرها خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية شهر مارس الماضي، ليصل إلى 244.5 مليون بنسبة 10.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي خسارة تشغيلية خلال نفس الفترة بلغ 245 مليون ريال بانخفاض بنسبة بلغت 8.35% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ بذلك خسارة السهم 1.55 ريال مقابل 1.74 ريال.

وأعادت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض المصاريف التسويقية والبيعية بنسبة 32% وتكاليف الموظفين بنسبة 26% والمصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 17%، بالإضافة إلى الحصول على أسعار تفضيلية من الموردين.