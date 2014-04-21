تكريم ملكي لشركة "سابك" على تفوقها بمكافحة الفساد

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بعد تلقيها إشادة من المنظمة الدولية للشفافية نظير الجهود التي بذلتها في ميدان الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد.

وكان التصنيف الصادر مؤخراً عن المنظمة الدولية للشفافية وضع حوالي 100 شركة عالمية من الاقتصادات الصاعدة تحت مجهر التقويم والتصنيف من حيث ممارساتها في إعداد التقارير.

وحلت شركة سابك في المركز الحادي عشر عالمياً والأول على مستوى الشركات في الشرق الأوسط.

نجاح شركة سابك وقبلها أرامكو طرح سؤالاً حول السبب في عدم وصول الشركات السعودية بخاصة الحكومية لمستواهما رغم ما يتوافر من دعم.

وتمكنت شركة سابك التي تدار عبر قيادات سعودية شابة من جعل الشركة إحدى أهم شركات العالم على صعيدين: الأول الإنجازات المالية، والثاني الإنجازات الاعتبارية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وأرجع الكاتب الصحافي حسن الصبحي، في مقابلة مع قناة "العربية" أسباب عدم وجود شركات أخرى تنافس شركتي سابك وأرامكو في مضمار الشفافية، الى عدم توافر بيئة العمل المناسبة لصقل واستقطاب العاملين الذين يمكنهم خدمة المجتمع، من خلال تعزيز قيم الولاء والانتاجية العالية.

وأعرب عن اعتقاده بأن ثقافة الولاء والانتماء للعمل لم تزل ضعيفة في المؤسسات الحكومية، لأسباب تتصل ببيئة العمل، عاقداً مقارنة مع شركات القطاع الخاص الكبرى، التي تمنح الاستقرار للموظف بمجرد أنه قبل التعيين دون معايير أخرى قد تكون غير مهنية.