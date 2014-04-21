جنرال موتورز ترمي بكل ثقلها في الصين لمواجهة الكبار

ترمي شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة جنرال موتورز بكل ثقلها في العاصمة الصينية بكين، بالتخطيط لاستثمار 12 مليار دولار في الصين بين 2014 و2017 وإقامة مصانع جديدة العام القادم لتعزز حضورها في مواجهة منافسين أقوياء بأكبر سوق للسيارات في العالم.

وتتوقع جنرال موتورز زيادة مبيعاتها في الصين بين 8 و10% هذا العام متماشية بشكل عام مع نمو السوق الصينية، حيث تسعى شركات أجنبية مثل فولكس فاغن وشركات صينية مثل سايك موتور لزيادة حصتها في تلك السوق.

وقال مات تسين الرئيس التنفيذي لأنشطة جنرال موتورز في الصين خلال معرض للسيارات في بكين "نستثمر بتعقل ونسرع في تطوير وتصنيع سياراتنا لتلبية الطلب في السوق. سنستثمر 12 مليار دولار بين 2014 و2017."

وقال مسؤولون اليوم الأحد إن جنرال موتورز تخطط لإقامة خمسة مصانع جديدة في الصين العام القادم في إطار جهودها لزيادة طاقتها الإنتاجية 65% بحلول عام 2020.

وستخصص أربعة مصانع للتجميع بينما يتولى المصنع الخامس تصنيع المحركات. وقال مسؤولون إن جنرال موتورز تهدف إلى بيع 100 ألف سيارة كاديلاك في الصين بحلول 2015 ارتفاعاً من نحو 50 ألف سيارة العام الماضي.

وقال تسين "يعتمد نمو كاديلاك على إطلاق منتجات جديدة. أطلقنا السيارة إكس.تي.إس وهو ما أتاح لنا الوصول إلى مستوى 50 ألف سيارة. سنطلق هذا العام سيارة جديدة وأخرى في العام القادم."

ومن المنتظر أن تنمو سوق السيارات الصينية بين 8 و10% هذا العام في تباطؤ طفيف عن عام 2013 حين بلغت المبيعات21.98 مليون سيارة بزيادة 13.9% عن العام السابق.