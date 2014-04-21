"أسمنت اليمامة" يحقق صافي أرباح بـ175 مليون ريال

حققت شركة أسمنت اليمامة صافي أرباح بلغت 175 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 36.82%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض بنسبة 1.69% مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 169 مليون ريال، بانخفاض نسبته 39.43% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 11.18% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.86 ريال مقابل 1.37 ريال.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاضات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي، وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة التكلفة المرتفعة للكلنكر المستورد.