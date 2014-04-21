الاتصالات السعودية توزع أرباحاً بـ0.75 ريالا لكل سهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية بنسبة 54% الى نحو 2.4 مليار ريال. ومع ذلك النمو جاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغ 2.7 مليار ريال بحسب رويترز.

وارجعت الشركة نمو الأرباح الى تضمن الفترة المقابلة مبلغ 500 مليون ريال تمثل خسائر الانخفاض المتعلقة بالاستثمارات بشركة ايرسل الهند.

وتفادت الشركة خسائر تبلغ 287 مليون ريال ناتجة عن ملكيتها في شركة اكسيس الاندونيسية التي لم يتم احتسابها في نتائج الربع الأول وذلك بعد بيع الشركة وتخارج STC بشكل نهائي من اندونيسيا.

استلام التوزيعات

وأقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول بمبلغ اجمالي يبلغ 1.5 مليار ريال.

وبلغت حصة السهم الواحد 0.75 ريالا لكل سهم بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية، في حين تكون احقية توزيع الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 30 من الشهر الحالي، ويستحق استلام مبالغ التوزيعات بيوم 15 من الشهر المقبل.



وسيكون التوزيع عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

اما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة احد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.