"طيران صيني" يشتري 50 طائرة بوينغ بـ4.6 مليار دولار

أبرمت شركة "شاندونغ إيرلاينز" الصينية عقدا لشراء 50 طائرة بوينغ 737 من صانع الطائرات الأميركي في صفقة تبلغ قيمتها بحسب السعر الرسمي 4,65 مليار دولار.

وقالت شركة الرحلات الاقليمية ومقرها في شرق الصين إن الطلبية تتضمن شراء 16 طائرة من طراز بوينغ 737-800 و 34 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس.

وأضافت أنه من المفترض أن تتسلم الطائرات الجديدة بين العامين 2016 و 2020. وتعمل الشركة حاليا باسطول من 74 طائرة بينها 67 بوينغ 737، وهي تتوقع أن يتضاعف هذا الاسطول تقريبا بحلول العام 2020، حين سيتجاوز عدد طائرات الشركة 140 طائرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية عن رئيس الشركة ما شونغشيان.