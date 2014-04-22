320 مليون ريال أرباح "التصنيع الوطنية" السعودية

حققت شركة التصنيع الوطنية السعودية صافي أرباح بلغ 320.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع قدره 9.74٪، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 68ر9 في المئة مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الشركة في تقرير نشر يوم أمس الاثنين، أنها حققت إجمالي ربح تشغيلي في الربع الأول بلغ 6ر829 مليون ريال بانخفاض نسبته 7.87٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبارتفاع 11.16٪ عن الربع السابع عليه، لتبلغ بذلك ربحية السهم 0.48 ريال مقابل 0.53 ريال.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج من بيع المخزون، إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والأعباء المالية للشركة.

