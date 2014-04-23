"المدينة للتمويل" الكويتية تطلب حمايتها من الدائنين

فاجأت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، المدرجة في سوقي الكويت ودبي، مستثمريها بإعلانها اليوم عن شكوك كبيرة حول قدرتها على الاستمرار.

وقدمت الشركة أوراقها إلى محكمة كويتية للحماية من الدائنين بهدف الاستفادة من قانون الاستقرار المالي الكويتي لعام 2009.

وبررت الشركة موقفها بسبب تراجع قيمة أصولها بـ26%، وتفاقم خسائرها في السنة المالية الماضية. كما أشارت "المدينة" إلى عدم تلقيها دفعات لكثير من عقودها، إضافة إلى دعاوى قضائية كثيرة مرفوعة عليها من قبل الدائنين.

يذكر أن رأسمال الشركة التي تعمل بشكل أساسي في بيع منتجات التمويل الإسلامي، يبلغ 40 مليون دينار كويتي، وهي تمتلك حصصا في عدد من الشركات، منها هيتس تيليكوم، واكتتاب القابضة المدرجتان في كل من سوقي الكويت ودبي.