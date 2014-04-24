آبل تفاجئ العالم بإيرادات 46 مليار دولار بـ3 أشهر

فاجأت شركة آبل أسواق العالم بإعلانها نمو مبيعات هاتف آيفون في الربع الأول من العام بدرجة أكبر من توقعات أكثر المحللين تفاؤلا وعززت حجم برنامجا ضخما لشراء الأسهم، 30 مليار دولار، ورفع توزيعات الأرباح الفصلية 8% بينما نمت الأرباح 7% على غير المتوقع.

وتوجت آبل ذلك بالإعلان عن تجزئة السهم إلى 7 أسهم، الأمر الذي سيسهل على المستثمرين الأفراد غير القادرين على دفع 500 دولار للسهم الشراء في الشركة.

ودفعت الأرقام الإيجابية سهم الشركة الراكد منذ فترة ليرتفع 8%. لكنها تخفي بواعث قلق عميقة أثقلت كاهل سهم الشركة لأكثر من عام بعد صعود بلا هوادة إذ تتساءل السوق: متى يكشف تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل عن منتج جديد؟ وهل يستطيع ذلك؟

وقال دانييل إرنست المحلل في هودسون سكوير "معظم الناس سيتحدثون عن تجزئة السهم وزيادة التوزيعات وإعادة الشراء.

لكن التركيز الحقيقي للشركة وللسهم ينصب على فئة المنتجات الجديدة ومتى ستطرحها الشركة. "الاستثمار في آبل على مدى العامين الأخيرين استلزم التحلي بالصبر. وهذا شيء لم يضطر المستثمرون لتحمله في السنوات العشر الأخيرة".

وأعلنت آبل أمس الأربعاء، أن مبيعات آيفون بلغت 43.7 مليون جهاز في ربع السنة المنتهي في مارس بينما كانت توقعات وول ستريت 38 مليونا فحسب.

وأدى هذا إلى زيادة الإيرادات 4.6% إلى 45.6 مليار دولار - وهو مستوى قياسي لأي ربع سنة خارج موسم العطلات - بينما كانت توقعات السوق حوالي 43.5 مليار دولار.



