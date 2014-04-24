اتصالات الإمارات تفوز بمزاد الترخيص الثالث بباكستان

جمعت باكستان 903 ملايين دولار في أول مزاداتها لتراخيص شبكات الجيل الثالث من خدمات الهاتف المحمول إلى جانب 210 ملايين دولار من تراخيص شبكات الجيل الرابع وفازت أربع شركات ذات ملكية أجنبية في المزاد الذي طال انتظاره.

وتأمل باكستان التي يقطنها 180 مليون نسمة باستغلال هذا المزاد في تعزيز اقتصادها والترويج لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة بين مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد والبالغ عددهم 132 مليونا.

والشركات الأربع الفائزة هي موبيلينك وزونج وتيلينور إلى جانب يوفون المملوكة لحكومة باكستان وشركة اتصالات الإماراتية.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إن شركة زونج هي الوحيدة التي فازت بترخيص لشبكات الجيل الرابع.

ولم تقدم وارد تليكوم باكستان أي عروض. وأعلن إسماعيل شاه رئيس هيئة الاتصالات الباكستانية النتائج أمام الصحافيين مساء اليوم الأربعاء بعد المزاد الذي استمر طوال اليوم.