10 شركات تأمين سعودية تطلب رفع رؤوس أموالها

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها استلمت طلبات من عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها، حيث قامت بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على شركات التأمين الراغبة في زيادة رؤوس أموالها لتقديمها قبل البت في تلك الطلبات.

وتضمنت المتطلبات تقديم خطة عمل مفصلة وشاملة للخمس سنوات القادمة، حيث سارعت المؤسسة إلى دراسة وتحليل خطط العمل المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل دقيق.

وفور انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة خطط العمل المقدمة من الشركات، دعت المؤسسة مسؤولي كل شركة تقدمت بطلب رفع رأس المال كل على حدة، بما في ذلك ممثلون لمجلس الإدارة - للاستماع لهم ومناقشتهم حول النتائج والملاحظات التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسة الوافية التي قامت بها لخطط العمل المقدمة.

وبناء على المراجعة الدقيقة لما توصلت إليه تلك الدراسة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي قبول طلبين لزيادة رأس المال بشكل نهائي، وقبول خمسة طلبات بشكل مبدئي مشروط باستيفاء متطلبات معينة، ورفض ثلاثة طلبات لزيادة رأس المال نظراً لعدم استيفاء المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية أو المبدئية.

وتؤكد المؤسسة أنه يمكن للشركات التي تم رفض طلبات زيادة رؤوس أموالها التقدم من جديد بعد استيفاء المتطلبات التي حددتها المؤسسة.

وأبانت أن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص إنما يأتي في المقام الأول حماية لحملة الوثائق ومساهمي الشركات، ولتعزيز استقرار قطاع التأمين في المملكة , إضافة إلى أن موافقة المؤسسة على طلبات زيادة رأسمال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم تلك الشركات، وإنما يعني فقط أنه تم الالتزام بالمتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة.

كما تدعو مؤسسة النقد جميع المساهمين في هذه الشركات إلى دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق عليها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.