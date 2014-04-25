نتائج "فيسبوك" تؤكد أن المستقبل للهواتف الذكية

تؤكد النتائج المالية التي أعلنتها شركة "فيسبوك" أخيراً أن سوق الإعلان الإلكتروني عبر الهواتف الذكية يشهد نمواً مضطرداً، وانتعاشاً غير مسبوق، وهو ما يعني أيضاً أن صفقة الاستحواذ على "واتس أب" التي كلفت الشركة 19 مليار دولار لم يكن مبالغاً بها، ما دامت الإيرادات المالية القادمة من الهواتف الذكية تشهد النمو الأعلى مقارنة بغيرها.

وأظهرت النتائج المالية لشركة "فيسبوك" ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 72% إلى 2.5 مليار دولار، فيما قالت الشركة إن إعلانات الأجهزة النقالة تمثل 59% من إيرادات الإعلانات في الربع الأول مرتفعة من 30% في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الدخل الصافي للشركة 642 مليون دولار أو 25 سنتا للسهم في الربع الأول مقابل 219 مليون دولار أو 9 سنتات للسهم في نفس الفترة من العام السابق، أما باستثناء بعض البنود فقد ربحت "فيسبوك" 34 سنتا للسهم في الربع الأول.

وبهذه البيانات المالية تتأكد الطفرة التي يشهدها سوق الإعلان الإلكتروني، وخاصة الإعلان عبر الهواتف الذكية، وهي إعلانات قادرة على استهداف الشرائح التي يرغب بها المعلن، وتحديد التوقيت، ومعرفة كم عدد الأشخاص الذين تفاعلوا معها، وهي أمور غير متاحة عبر وسائل الإعلان التقليدية الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لموقع "طبي" الإلكتروني جميل اللبدي إن الإعلان على الإنترنت يشهد انتعاشاً غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذا الانتعاش يصل تدريجياً إلى العالم العربي.

ويضيف اللبدي في حديث لــ"العربية.نت" أن تكلفة الإعلانات الإلكترونية عبر موقعي "فيسبوك" و"غوغل" ارتفعت خلال العامين الماضيين بصورة قياسية تتجاوز الـ200%، وهو ما يؤكد ارتفاع الطلب على هذه الإعلانات في مختلف أنحاء العالم، خاصة أن نظام الإعلان في كل من الشركتين يقوم على فكرة أن "أولوية الظهور لمن يدفع أكثر"، ما يعني أن المعلنين يدخلون في مزاد يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الإعلانات على الإنترنت.

ويتوقع الكثير من الخبراء والعاملين في مجال الإعلانات أن يواصل هذا السوق تحقيق النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع النجاح الذي يحققه المعلنون من خلال الإنترنت وتوسع خدمات الإنترنت لتصل إلى مناطق نائية لم يكن يصلها الإنترنت في السابق.

وكانت كل من شركة "فيسبوك" و"غوغل" قد أعلنتا أنهما تعتزمان استخدام طائرات بدون طيار من أجل إيصال الإنترنت إلى المناطق النائية في العالم، في محاولة للوصول إلى أسواق لم يكونوا قد وصلوا إليها في السابق، فيما قالت "غوغل" إنها اشترت بالفعل دفعة من الطائرات المخصصة لهذا الغرض، وهي طائرات تعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها التحليق بشكل متواصل ودون توقف فوق بعض المناطق لمدة تصل إلى خمس سنوات.