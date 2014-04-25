هوندا: نتوقع بيع 5 ملايين سيارة بـ2014 بزيادة 11.7%

قالت شركة هوندا موتور اليوم الجمعة إنها تتوقع بيع 4.83 مليون سيارة عالمياً في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2015 بزيادة 11.7% عن العام السابق.

وتوقعت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان نمو صافي الربح خلال العام 3.6% وهو أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة إنها تتوقع ربحاً صافياً 595 مليار ين (5.8 مليار دولار) في العام المالي الحالي مقارنة مع متوسط توقعات لمحللين يبلغ 700 مليار ين.

وفي الربع الأخير حتى نهاية مارس رفعت الشركة أرباحها الصافية لأكثر من مثليها إلى 170.5 مليار ين بدعم من انخفاض قيمة الين ومبيعات قوية في الصين واليابان. وأغلق سهم الشركة مرتفعاً 1% قبيل إعلان النتائج.