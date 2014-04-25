السعودية تتسلم إيرباص A330 لتنضم إلى أسطولها الجديد

تسلمت الخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة الطائرة الـ12 والأخيرة من طراز إيرباص (A330)، وبذلك تكون "السعودية" تسلمت 74 طائرة من أصل 90 طائرة دُمجت في المنظومة التشغيلية خلال الـ4 سنوات الماضية.

ويأتي مواصلة الخطوط لشراء طائرات جديدة وإبرام صفقات مع بوينغ وإيرباص، بهدف تحديث الأسطول ومنافسة كبرى شركات الطيران العالمية وتدعيم خططها المتعلقة بتوفير المزيد من السعة المقعدية وتوسيع شبكة رحلاتها الدولية.

وأشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله بن مشبب الأجهر إلى أن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة في هذا المجال تهدف إلى مقابلة الزيادة الكبيرة في حركة السفر بين مختلف مناطق المملكة وأنحاء العالم لذلك كان من الطبيعي أن تبادر المؤسسة إلى تحديث ودعم أسطولها وبإمكاناتٍ ذاتية من خلال استقطاب (90) طائرة حديثة الصنع تتميز بالكفاءة التشغيلية العالية وبأعلى مواصفات الراحة التي تحقق للمسافرين مستوى متقدماً من الرفاهية خلال سفرهم .

وأبان الأجهر أن تتابع وصول أسطول طائرات "السعودية" الجديد يسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيداً بجهود الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل الذين أسهموا في إتمام عمليتي استيعاب ودمج ما تم استلامه من الطائرات الجديدة بالمنظومة التشغيلية خلال فترة وجيزة، مما ساعد على خدمة الأهداف التشغيلية والتسويقية للمؤسسة .

وأضاف أنه تم حتى الآن استلام 73 طائرة جديدة تشمل 35 طائرة من طراز إيرباص A320 و15 طائرة من طراز إيرباص A321 و11 طائرة من طراز إيرباص A330 إلى جانب 12 طائرة من طراز بوينغ B777-300ER بعيدة المدى، حيث تم الاستفادة من الطائرات الجديدة في زيادة السعة المقعدية والرحلات الداخلية والدولية، فضلاً عن إعادة هيكلة الرحلات الداخلية بزيادة الرحلات انطلاقاً من المدن الرئيسية، منوهاً إلى اكتمال وصول طائرات الأسطول الجديد بحلول عام 2017، باستلام آخر طائرة من طراز بوينغ B787-9 دريملاينر، لتكتمل حينها استراتيجية المؤسسة في هذا الشأن.