108 ملايين دولار أرباح "أمازون" في الربع الأول

حققت شركة أمازون، أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة على الإنترنت في العالم، أرباحاً صافية بقيمة 108 ملايين دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 82 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت قيمتها 19,74 مليار دولار بارتفاع نسبته 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.

ومع ذلك، أنفقت الشركة ملياري دولار على التكنولوجيا والمحتوى في الربع الأول، بارتفاع نسبته 44% على الربع الأول من العام الماضي. وتتمثل استراتيجية "أمازون" في إعادة استثمار الأرباح في أعمال الشركة، حيث قامت ببيع جهازها اللوحي "كيندل-فاير" بسعر التكلفة تقريباً، أملاً في تحقيق أرباح لاحقة.