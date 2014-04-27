ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 11% إلى ملياري درهم

أعلنت مجموعة "اتصالات" الإماراتية زيادة أرباحها الصافية الموحدة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 11%.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن أرباحها الفصلية للربع الأول، وبعد خصم حق الامتياز الاتحادي، ارتفعت إلى ملياري درهم مقارنة مع 1.8 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق، موضحة أن ربحية السهم بلغت 26 فلساً للسهم عن الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.

وقال أحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اتصالات"، إن قاعدة المشتركين الإجمالية شهدت نمواً سنوياً نسبته 3% ليصل عددهم الإجمالي إلى 145 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت قاعدة المشتركين الفاعلين في دولة الإمارات إلى 10.9 مليون مشترك بنسبة نمو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك نمواً بواقع 20% لتصل إلى 8,9 مليون مشترك، كما نمت قاعدة مشتركي الهاتف الثابت - بما فيها مشتركي خدمات (eLife) وخدمات النطاق العريض - لتبلغ مليوني مشترك بمعدل نمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت الإيرادات الموحدة للمجموعة في الربع الأول إلى 9,9 مليار درهم بمعدل نمو متسارع وصلت نسبته إلى 3%.

وفي الإمارات بلغ حجم الإيرادات 6,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن الربع الأول من العام الماضي، و3% عن الربع الأخير من عام 2013. ويعزى هذا النمو القوي إلى زيادة الطلب على خدمات (elife)، وارتفاع مبيعات الهواتف المتحركة، وتطور خدمات نقل البيانات.

ووصلت الإيرادات المتأتية من العمليات الدولية الموحدة إلى 3,3 مليار درهم، بما يمثل 34% من الإيرادات الموحدة.