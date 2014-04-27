السيف: "معادن" السعودية تطبق معايير متقدمة للحوكمة

قال المهندس عبدالله السيف، رئيس مجلس الإدارة في شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إن حصول الشركة على جائزة حوكمة الشركات على مستوى المملكة لعام 2014 من مجلة "وورلد فاينانس" البريطانية، يعكس نجاح الشركة وبيئة العمل السعودية، في تطبيق المعايير الدولية في الادارة الرشيدة.

وبحسب المجلة فإن الفائزين لعام 2014 هي المؤسسات التي حققت ما هو أبعد من المتطلبات الرسمية والأطر التنظيمية، والكشف عن أفضل الممارسات عند التعامل مع أصحاب المصالح بشفافية تامة.

وأكد السيف في بيان صحافي عزم "معادن" على أن تكون شركة عالمية، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة بالمملكة.

من جهته قال المهندس خالد المديفر الرئيس التنفيذي للشركة أن نظام الحوكمة في "معادن" لا يقف عند مجرد الامتثال للأنظمة والتشريعات المتبعة، بل يتعداه إلى معايير السلوك المهني، والالتزام، لتحقيق مصالح المساهمين والإدارة والموظفين والعملاء.