القلعة المصرية تبيع حصتها في البنك السوداني المصري

قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر يوم الأحد إنها باعت كامل حصتها في البنك السوداني المصري، والتي تقدر بـ66.12% إلى بنك التضامن الإسلامي السوداني مقابل 22 مليون دولار.

وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة في بيان صحافي حصلت رويترز على نسخة منه "هذه الصفقة تعد خطوة هامة على طريق التخارج من المشروعات غير الرئيسية، سعياً للتركيز على المشروعات الاستثمارية التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية."

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة المصرية التي تعمل على التحول لشركة استثمار قابضة نحو 9.5 مليار دولار ولديها ثماني شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والإسمنت.

وقال هيكل لرويترز أوائل أبريل الجاري إن شركته تعتزم التخارج من أصول في الجزائر، وفي قطاعي صناعة الزجاج والمعادن بمصر في طريقها نحو التحول إلى شركة قابضة.

وأشار إلى أن القلعة تتوقع حصيلة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من عمليات تخارج على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتملك القلعة حالياً نحو 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالاً صناعياً متنوعاً في 15 دولة حول العالم.