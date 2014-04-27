نمو أرباح أرامكس الفصلية 14% إلى 79 مليون درهم

سجلت أرباح شركة أرامكس نموا بنسبة 14% خلال الربع الأول لتسجل 79 مليون درهم، أو ما يعادل 21 مليون دولار، لتطابق تماماً توقعات المحللين.

ولعب نمو العوائد من أعمال الشركة الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، دوراً في هذه القفزة في الأرباح. فقد نمت عوائد الشركة بنحو 6% مسجلة 850 مليون درهم في الربع الأول.

وأكدت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي، أنها ماضيةٌ في سياستها التوسعية خصوصاً في أسواقها الأساسية، لاسيما في خدماتها لقطاع النفط والغاز، وأنها بصدد استحواذ محتمل في العام الحالي. كما أشار إلى أن أرامكس تسعى لتطوير خدماتها المكملة للتسوق الالكتروني.