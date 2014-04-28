إير برلين تطلب من مساهميها ضخ المزيد من السيولة

قالت شركة الطيران الألمانية إير برلين إنها ستطلب من مساهميها ضخ مزيد من الأموال من خلال شراء سندات، بعدما أعلنت عن تكبدها خسائر في عام 2013.

وذكرت الشركة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أنها تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون يورو، ما يعادل 425 مليون دولار اكتتبت فيها بالفعل شركة الاتحاد للطيران أكبر مساهميها، وستعرض على حملة سندات استبدالها بأخرى تستحق في 2014 و2015 إلى جانب إصدار سندات جديدة لا تقل قيمتها عن 150 مليون دولار.

وفضلاً عن ذلك وافقت الاتحاد على تمديد قرض بقيمة 225 مليون دولار إلى نهاية 2021 من نهاية 2016. وسحبت إير برلين بالفعل 135 مليون دولار من قيمة القرض.

وذكرت إير برلين أمس أن إعادة الرسملة لن تغير هيكل الملكية. وتمتلك الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي حصة 29.2% في إير برلين في حين تستحوذ عائلة سابانجي حصة 12%.

ومنيت إير برلين بخسائر في 2013 بلغت قبل حساب الضرائب والفائدة واستهلاك الدين والإهلاك 231.9 مليون يورو، مقارنة مع أرباح 70.2 مليون قبل عام.

وعزت ذلك إلى تباطؤ غير متوقع في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة في وسط أوروبا وموسم شتوي عصيب.