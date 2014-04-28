اتصالات الإمارات توقع اتفاقية قرض بـ4.2 مليار دولار

قامت شركة "اتصالات" الإماراتية بتوقيع اتفاقية قرض بمبلغ 3.15 مليار يورو (4.2 مليار دولار) مع 17 مصرفا محليا وعالميا لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفندي البالغة 53% في شركة اتصالات المغرب.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن اتفاقية القرض يشتمل على شريحتين، الشريحة الأولى عبارة عن قرض معبري بمبلغ 2.1 مليار يورو لمدة 12 شهرا، فيما ستكون الشريحة الثانية قرضا لـ3 سنوات بـ1.05 مليار يورو يتم سداده بالكامل عند نهاية السنة الثالثة وبسعر 87 نقطة أساس فوق اليورايبور.

وأضافت الشركة أنه سيتم سحب القرض، الشريحة الأولى والثانية عند الانتهاء من عملية الاستحواذ بالكامل مع شركة فيفندي.

وكانت الشركة أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول، والتي أظهرت تحقيق صافى أرباح بلغ 2.15 مليار درهم، مقابل 2.12 مليار درهم عن الفترة المقابلة من العام الماضي لترتفع 1.56%. وبلغ العائد على السهم 26 فلساً مقارنة بـ23 فلسا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة أن الايرادات قد ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 9.9 مليار درهم، في حين سجلت في الفترة المقابلة من العام المنصرم 9.6 مليار درهم، ورغم ارتفاع الأرباح والإيرادات إلا أن المصاريف التشغيلية قد ارتفعت أيضاً بنسبة 6.23% لتصل إلى 6.12 مليار درهم، بعدما سجلت في الربع الأول من العام الماضي 5.76 مليار درهم.