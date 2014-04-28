صندوق عقاري بـ125 مليون دولار للاستثمارات البديلة

أعلنت شركة "ريفر كروسنج كابيتال بارتنرز" لإدارة الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة، إطلاق صندوق عقاري مبدئي بقيمة 125 مليون دولار في الولايات المتحدة.

وبحسب بيان للشركة، فيسمح الصندوق للشركة بالنفاذ إلى أفضل الفرص الاستثمارية من خلال التعاون مع أفضل شركات إدارة الأصول في أميركا وأوروبا.

ويستثمر الصندوق في فئة الاستثمارات البديلة المدرة للدخل القادرة على الاحتفاظ بقيمها عبر مختلف مراحل دورة سوق العقارات، مثل نُزُل كبار السن وإسكان الطلاب والمكاتب الطبية ومرافق التخزين الذاتي في أنحاء الولايات المتحدة.

ويتمتع الصندوق بإدارة مشتركة من جانب شركة "ريفركروسنج" وشركة "فيرتوس كابيتال العقارية"، التي ستدير أصول الصندوق مستفيدة من شبكة شركائها الإقليميين.

بدوره اعتبر محمد عبدالملك، رئيس مجلس إدارة لشركة "ريفر كروسنج" أن هذا النوع من الفرص الاستثمارية يتيح خيارات متعددة في الأصول الأقل خطورة.

من جانبه قال عاصم ظفر الرئيس التنفيذي للشركة إن النمو القوي الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي يتطلب زيادة المنتجات الاستثمارية ذات الجودة المؤسسية.