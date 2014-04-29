1.18 مليار دولار أرباح "باناسونيك" في الربع الأول

عادت شركة باناسونيك إلى تحقيق الأرباح في السنة المالية الماضية للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات، نتيجة لتراجع الين وتعافي الاقتصاد العالمي وإجراءات خفض النفقات، حسبما ذكرت الشركة أمس.

وسجلت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية صافي أرباح بلغ 120,4 مليار ين، ما يعادل 1,18 مليار دولار للعام الحالي حتى مارس الماضي، بعد خسارة صافية بلغت 754,3 مليار ين قبل عام.

كما سجلت الشركة أرباح تشغيل بلغت 305,1 مليار ين للعام، بارتفاع بواقع 89,6% على العام السابق. وحققت المبيعات نمواً بواقع 5,9%، لتصل إلى 7,74 تريليون ين.

وفي الربع من يناير إلى مارس، سجلت باناسونيك خسارة صافية بلغت 122,6 مليار ين، مقارنة بخسارة صافية بلغت 130,4 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.