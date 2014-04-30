سيمنس تعرض مليار يورو لشراء "مصنع" تابع لرولز رويس

تدرس شركة سيمنس الألمانية دفع مبلغ يقل قليلا عن مليار يورو (1.38 مليار دولار)، لشراء وحدة رولز رويس البريطانية التي تقوم بتصنيع معدات لصناعة النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الشركة.

وجاءت هذه الأنباء في اليوم الذي قالت فيه سيمنس إنها ستتقدم بعرض للاستحواذ على وحدة أنشطة الطاقة لمجموعة ألستوم الفرنسية للصناعات الهندسية، إذا أتيح لها الوقت الكافي لوضع خطة مفصلة لمنافسة عرض من جنرال إلكتريك.

وفي وقت لاحق أكد متحدث باسم سيمنس أن المحادثات جارية مع رولز رويس، وقال إنها جزء من استراتيجية جديدة للمجموعة الهندسية الألمانية.

وأضاف أنه إذا كللت المحادثات بالنجاح، فإن المجلس الإشرافي لسيمنس سيناقش الموضوع اثناء اجتماعه في السادس من مايو.

وحققت وحدة رولز رويس للطاقة إيرادات أساسية بلغت 1.05 مليار جنيه استرليني (1.77 مليار دولار) في 2013 بما في ذلك أنشطتها النووية.