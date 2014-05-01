الخطوط السعودية تسجل معدلات جديدة في رحلات الكويت

نقلت الخطوط السعودية ـ فرع الكويت ـ أكثر من 98 ألف مسافر من الكويت إلى المملكة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 24 ألف مسافر في الربع الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جعل الخطوط تحقق معدلات جديدة في نقل الركاب وتشغيل الرحلات.

وأوضح مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية عبدالله بن مشبب الأجهر أن هذه الزيادة المستمرة في أعداد الركاب تأتي في إطار ما تحققه المؤسسة من معدلات قياسية في نقل الركاب على قطاعاتها الداخلية والدولية.

وأضاف الأجهر أن الخطوط السعودية حرصت على خدمة هذا المعدل المتزايد في حجم الحركة بين المملكة والكويت بزيادة أعداد الرحلات على هذا القطاع، حيث تم إضافة عدد 3 رحلات صباحية أسبوعياً بين الرياض والكويت اعتباراً من يناير 2014 إضافة إلى الرحلات اليومية المسائية ليصبح إجمالي عدد الرحلات المجدولة 10 رحلات أسبوعياً بين الكويت والرياض إلى جانب 7 رحلات بين الكويت وجدة، منها رحلتان عبر المدينة المنورة.

يُذكر أن الخطوط السعودية حققت في عام 2013 معدلاً قياسياً في نقل الركاب يزيد على 25 مليون مسافر، وذلك على متن أكثر من 177 ألف رحلة إلى جانب التشغيل إلى محطات جديدة شملت تورنتو ومدريد ولوس أنجلوس ومانشستر مع مواصلة استراتيجية تحديث الأسطول بعدد 90 طائرة جديدة من طرازي إيرباص وبوينغ تسلمت "السعودية" منها حتى الآن 74 طائرة.