سابتكو تتسلم خطاب ترسية مشروع النقل بـ7.9 مليار ريال

فاز التحالف الذي تقوده الشركة السعودية للنقل الجماعي بعقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، وذلك بعد موافقة المقام السامي على توصية الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 7.9 مليار ريال، ويمتد لفترة 10 سنوات بالإضافة إلى سنتين تجريبيتين.

وقد تحالفت "الجماعي" مع الشركة الفرنسية RATP Dev لتنفيذ هذا المشروع.

كما شكلت الشركة تحالفاً آخر مع الشركة الفرنسية ومجموعة دلة البركة للمنافسة على مشروع توريد وصيانة وتشغيل الحافلات للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة.