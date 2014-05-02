خليفة مولالي يتعهد بقيادة "فورد واحدة" لأسواق العالم

قالت شركة فورد موتور الأميركية لصناعة السيارات أن رئيس العمليات مارك فيلدز سيحل محل آلان مولالي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من أول يوليو.

وينسب إلى مولالي (68 عاما) الفضل في تحويل ثاني أكبر مصنعي السيارات في الولايات المتحدة من الخسارة الى شركة تتوقع أن تحقق أرباحا قبل الضرائب تصل الى 8 مليارات دولار هذا العام. وانضم مولالي إلى فورد في 2006 بعد ان عمل لفترة طويلة في شركة بوينج.

وتعيين فيلدز (53 عاما) في منصب الرئيس التنفيذي والذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة الأربعاء كان متوقعا. وقال مولالي إن انتقال القيادة الذي كان مقررا له نهاية العام جرى تقديمه لأنه يشعر أن الفريق الجديد وفيلدز جاهزان.

وقال فيلدز أنه لا يخطط لتغييرات في فريق القيادة بالشركة وإن تركيزه الأساسي سيكون على مواصلة وتسريع النمو في خطة "فورد واحدة" التي أرساها مولالي.

وتدعو الخطة الى تقاسم الأعمال الهندسية وتصاميم المركبات حول العالم لتحسين الجودة وخفض التكاليف.

وقال مولالي إنه لم يتخذ قرارا بشأن خططه بعد أول يوليو لكنه واثق في قدرات فيلدز كخلف له.

