عرض مغرٍ من فايزر لشراء أسترا بـ106 مليارات دولار

قدمت شركة فايزر الأميركية للصناعات الدوائية اليوم الجمعة عرضاً سخياً وكبيراً لشراء منافستها البريطانية أسترا زينيكا، حيث رفعت العرض إلى 63 مليار جنيه إسترليني (106 مليارات دولار)، وأضافت أن الشركة البريطانية تبحث العرض.

ويأتي تجديد العرض وسط موجة دمج واستحواذ في القطاع مع قيام الصناعة بإعادة الهيكلة في مواجهة تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الصحية والمنتجات الرخيصة التي يطرحها مصنعو العقاقير النوعية.

ورفعت فايزر عرضها إلى 50 جنيها إسترلينيا (84.47 دولار) للسهم بعدما رفضت أسترا زينيكا عرضاً يقدر قيمته بمبلغ 98.9 مليار دولار أو ما يعادل 46.61 جنيه للسهم.

وستكون الصفقة في حالة إنجازها أكبر عملية استحواذ أجنبي على شركة بريطانية ومن أكبر الصفقات على الإطلاق بقطاع الصناعات الدوائية.

وقالت فايزر إن أسترا زينيكا أشارت إلى أنها سترد بعد أن يراجع مجلس إدارتها العرض الذي يتضمن حصول مساهميها على 1.845 سهم في الكيان الجديد علاوة على 15.98 جنيه نقداً. وارتفع سهم أسترا زينيكا 0.4% في بداية التعاملات بعدما رفعت فايزر عرض الشراء.