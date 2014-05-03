تراجع أرباح شيفرون بالربع الأول بعد انخفاض الإنتاج

قالت شركة شيفرون، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة، إنها حققت أرباحا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام، بسبب انخفاض الإنتاج وأسعار الخام العالمية.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 4.51 مليار دولار، أو 2.36 دولار للسهم، انخفاضا من 6.18 مليار دولار أو 3.18 دولار للسهم في الربع الأول من العام الماضي. وكان محللون توقعوا وصول الأرباح إلى 2.51 دولار للسهم، وفقا لمسح لتومسون رويترز.

وتراجع إنتاج شيفرون على مستوى العالم اثنين بالمئة، إلى 2.59 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي. وانخفض أيضا متوسط السعر الذي باعت به شيفرون نفطها الخام.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة جون واتسون انخفاض أسعار الخام إلى "عوامل اقتصادية عالمية"، وعزا معظم التراجع في الإنتاج إلى سوء الأحوال الجوية في كازاخستان، حيث تعد الشركة أكبر منتج للخام من القطاع الخاص، وتملك حصتين في حقلين نفطيين هناك.

وصعد سهم شيفرون نحو ستة بالمئة في الأشهر الستة الماضية، وأغلق عند 124.94 دولارا يوم الخميس.