"الإمارات" لن تنتقل لمطار آل مكتوم الدولي قبل 2024

ذكرت دراسة إستراتيجية حكومية حصلت بلومبرغ على نسخة منها، أنه لن يطلب من شركة طيران الإمارات أن تنتقل إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد قبل 2024 حتى لا يتم عرقلة مسيرة نموها، حيث تتسلم الآن أكبر عدد في العالم من الطائرات عريضة البدن.

وسوف تنتقل فلاي دبي العام المقبل إلى المطار الذي يستهدف طاقة ركاب تبلغ 228 مليون مسافر، وفقا لصحيفة "البيان".

ويسمح ذلك لطيران الإمارات أن توسع قاعدتها الحالية إلى أقصى مدى ممكن. وكانت دراسة سابقة قد أوصت بتأجيل انتقال طيران الإمارات إلى المطار الدولي الجديد إلى 2020.

ويمكن البدء في بناء مبنى طيران الإمارات في المطار الدولي الجديد من الآن، على أن تستغله شركات الطيران الأجنبية حتى يأتي موعد انتقال طيران الإمارات.

وقالت بلومبرغ إن الخطة الشاملة لا تزال قيد البحث والمناقشة، ولم تتم الموافقة عليها بعد، وفق ما قاله متحدث باسم مطارات دبي.