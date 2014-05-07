دبي لصناعة الطائرات تجمع 1.2 مليار دولار لمشاريعها

تسعى دبي لصناعة الطائرات لجمع 1.2 مليار دولار أي نحو 4.4 مليارات درهم لتمويل بعض أنشطتها وإعادة تمويل قرض، مع سعي الشركة للتوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب بلومبيرغ، قال خليفة الدبوس العضو المنتدب للشركة، إن مفاوضات مع بنوك ستبدأ في سبتمبر حول إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 800 مليون دولار تستحق في يوليو 2015، إلى جانب وجود خيارات بيع سندات، وفقا لصحيفة البيان.

وأكد الدبوس عزم الشركة على التحول إلى أكبر شركة لتأجير الطائرات في المنطقة، وأشار إلى أن قراراً سيتخذ العام المقبل حول طرح أولي عام لأسهم وحدة خدمة الطيران ستاندرد أيرو، التي قلصت نفقاتها بمقدار 20 مليون دولار.

