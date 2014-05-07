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دراسة تقسيم "الكهرباء" السعودية لـ4 شركات

المصدر: العربية.نت
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
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أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أنها تدرس تقسيم شركة الكهرباء إلى 4 شركات، على أن تغطي هذه الشركات عمليات الخدمة التي تشمل قطاعات التوزيع، والتوليد، والنقل والتحويل الكهربائي.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد كشفت اليوم أن هيئة تنظيم الكهرباء السعودية ستعرض نسبة 25% من الشركات الأربع لمستثمرين دوليين.

وأضافت "بلومبرغ" أن بنك HSBC يقود المحادثات مع المستثمرين الدوليين المتوقعين، وأن السعودية ستمنح المستثمرين الدوليين حقوق بناء مصانع توليد الطاقة على أراضيها بحسب خطة تقسيم شركة الكهرباء.

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