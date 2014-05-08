شركة سعودية كبرى تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر

كشف منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة في مجال صناعة الألبان، تدرس ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إقامة مزرعة ضخمة لإنتاج منتجات ألبان عالية الجودة، إلى جانب إدخال عدد من التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بالتصنيع الغذائي لمنتجات الألبان، والتي أثبتت نجاحاً منقطع النظير في السعودية خلال المرحلة الماضية.

وقال فخري إنه التقى، صباح اليوم الخميس، بالمهندس عبدالرحمن الفضلى، رئيس مجلس إدارة شركة الألبان والعصائر الدولية، وأبدى رغبة الشركة في إقامة صرح صناعي كبير والدور الذي يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار لمساعدة الشركة على إقامة المشروع في أقرب وقت ممكن، إلى جانب بحث وضع الاستثمارات الحالية للشركة في مصر.

وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في مصر، ومن بينها الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلباً في مناخ وبيئة الاستثمار في السوق المصرية، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية لديها إصرار كبير على الانتهاء من اتخاذ كافة القرارات والتدابير اللازمة لخلق المناخ المواتي والجاذب لاستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى في الاقتصاد المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع في أقرب وقت ممكن، خاصة أن هذا المشروع الضخم سيسهم في إتاحة الآلاف من فرص التشغيل، إلى جانب توفير منتجات ألبان على درجة عالية من الجودة وبأسعار مناسبة لتلبيـة احتياجات الـمستهلك المصري، لافتاً إلى أن رغبة شـركة الألبان والعصائر الدولية بتوسيع استثماراتها فـي مصـر في هذا التوقيت يؤكد نجاح خطط وسياسة الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار تضمن إعادة مصر مرة أخرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

ومن جانبه، أكد عبدالرحمن الفضلى، رئيس مجلس إدارة شركة الألبان والعصائر الدولية، أن رغبة الشركة في توسيع حجم استثماراتها في مصر تأتي نتيجة للنجاحات والإنجازات التي أحرزتها الشركة في السوق المصرية - والتي بدأت منذ عام 2009 في مجال منتجات الألبان والعصائر- من خلال التحالف المشترك بين شركة المراعي السعودية وشركة بيبسكو العالمية، حيث قامت الشركة باستثمار أكثر من مليار جنيه مصري منذ عام 2009 وحتى العام الماضي، محققة معدل نمو بلغ حوالي 38% سنوياً، كما أتاحت أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذا المشروع المزمع إقامته سيحدث نقلة نوعية في إنتاج منتجات الألبان، حيث سيتيح إدخال تكنولوجيات جديدة في مجال التصنيع الغذائي بصفة عامة، ومنتجات الألبان بصفة خاصة، وهو الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتنافسية المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.