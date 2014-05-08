"أرابتك" تحقق 138 مليون درهم أرباحاً في الربع الأول

قفزت الأرباح الصافية لشركة أرابتك القابضة بنسبة 121% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 138 مليون درهم، مقارنة مع 62.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، مستفيدة من توالي تسليم المشاريع، وتحسن متابعات الحقوق التجارية، ونمو أعمالها في الإمارات ودول الخليج.

واعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماع عقده أمس، النتائج المالية عن الربع الأول، مؤكداً أهمية النمو المحقق في المؤشرات المالية، ما يعني مزيداً من التقدم في أعمال الشركة، وتحقيق عوائد أعلى للمساهمين، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأظهرت النتائج أن إيرادات الشركة نمت خلال الربع الأول إلى 2.152 مليار درهم، مقارنة مع 1.545 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 39%، في حين ارتفع صافي الدخل قبل اقتطاع حقوق الأقلية إلى 152 مليون درهم، من مستوى 100 مليون درهم، بزيادة قدرها 52%.

واستفادت الشركة خلال الربع الأول من ارتفاع هامش الربح المحقق نسبة لإجمالي الأرباح، إذ زاد من 12% إلى 15%، بينما ارتفع هامش الربح المحقق نسبة إلى صافي الأرباح إلى 7%، من أصل 6% خلال الربع الأول من العام الماضي.