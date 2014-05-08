887 مليون دولار الأرباح السنوية لـ"طيران الإمارات"

حققت شركة "طيران الإمارات" أرباحاً صافية بلغت قيمتها 3.3 مليار درهم أو ما يعادل 887 مليون دولار في السنة المالية 2013/ 2014، بنمو 43%، عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 3.9%.

وذكر بيان لمجموعة الإمارات تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أن طيران الإمارات نقلت 44.5 مليون راكب، بزيادة 13%، وحافظت على إشغال المقاعد عند 79.4%، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريباً، وذلك على الرغم من زيادة السعة التي تقاس بعدد الأطنان الكيلومترية المتاحة ATKM بنسبة 15%، ما يؤكد الإقبال الكبير من العملاء على السفر على متن طائرات الإمارات الحديثة.

وبقي العائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM ثابتاً عند مستواه في السنة السابقة وقدره 30.4 فلس (8.3 سنت أميركية).

وواصلت مجموعة الإمارات تحقيق الأرباح للسنة الـ26 على التوالي، واستمرار النمو بنهاية السنة المالية رغم استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الوقود والانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي.

وبلغت الأرباح الصافية للمجموعة عن السنة المالية 2013/ 2014 بلغت 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار أميركي)، بنمو نسبته 32% عن أرباح السنة الماضية. كما بلغت عائدات المجموعة 87.8 مليار درهم (23.9 مليار دولار أميركي)، بنمو نسبته 13% عن عائدات السنة السابقة. وحافظت المجموعة على وضع قوي لأرصدتها النقدية عند 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار).

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن تحقيقنا الأرباح للسنة الـ26 على التوالي والنمو الكبير غير المسبوق في السعة عبر الشبكة يعد إنجازاً بكافة المقاييس، ودليلاً واضحاً على قوة علامتنا التجارية وريادتنا في صناعة الطيران المدني.

وأضاف أنه خلال السنة المالية 2013/2014 سجل إجمالي استثمارات مجموعة الإمارات أعلى رقم في سنة مالية واحدة، حيث زاد على 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).

وقال الشيخ أحمد بن سعيد، إن العمل في بيئة تنافسية سريعة التطور يتطلب منا التحرك بخفة ومرونة، وبفضل موظفينا متعددي الجنسيات، الذين يزيد عددهم على 75 ألفاً، فإننا على ثقة من قدرتنا على الاستفادة من الفرص المستقبلية.

وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم مبلغ مليار درهم (280 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى هيئة دبي للاستثمار، وهو مبلغ مساوٍ لما قدمته في السنة السابقة.

وتسلمت طيران الإمارات 24 طائرة جديدة خلال السنة، المالية، منها 16 طائرة إيرباص A380 و6 طائرات بوينغ 777-300ER وطائرتان من طراز 777F للشحن، ليصل عدد أسطولها إلى 217 طائرة. وحافظت على مكانتها كأكبر مشغل للبوينغ 777 والإيرباص A380.

وسجلت عائدات طيران الإمارات مستوى قياسياً جديداً، حيث بلغت 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن متوسط أسعار الوقود بقي عالياً، فإنه كان في السنة الماضية أدنى قليلاً من السنة التي سبقتها، ما ساعد على تحسين أرباح الناقلة.

وارتفعت قيمة فاتورة الوقود بنسبة 10% عن السنة المالية السابقة لتبلغ 30.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار). وزاد إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 12% مقابل نمو بنسبة 13% في العائدات مقارنة بالسنة المالية 2012/2013.