سامسونج وأبل تعيدان رسم مستقبل هواتفهما الذكية

أعلنت كل من شركتي "سامسونج" و"أبل" عن قرارات من شأنها إعادة رسم مستقبل هواتفهما الذكية، خاصة في ظل سعي كل شركة للسيطرة على حصة أكبر من السوق.

وقررت شركة "سامسونج" إحداث تغيير في فريق تصميم هواتفها النقالة، وذلك بإزاحة شانج دونج هوون من منصبه كرئيس للفريق، وتعيين نائبه، لي مين هيوك، بدلاً منه.

وجاء التغيير بعد الانتقادات الواسعة التي تلقتها "سامسونج" عقب الكشف عن الهاتف الذكي “جالاكسي إس 5″ في فبراير الماضي، وهي الانتقادات التي اتهمت الشركة بالفقر في التطوير لخروج الهاتف الجديد بتصميم مخيب للآمال.

وسوف ينتقل دونج هوون لمنصب رئيس قسم استراتيجية التصميم في "سامسونج"، وهو القسم الذي يضع الرؤية العامة لتصميم منتجات الشركة، تاركاً حرية الإبداع للفرق المتخصصة للخروج بالشكل النهائي لتلك المنتجات.

ويعد "لي مين هيوك"، واحداً من أصغر المدراء التنفيذين في "سامسونج" بعمر الثانية والأربعين، ويلقب في الشركة بـ"ميداس"، وهو ملك أشتهر في الميثولوجيا الإغريقية بقدرته على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب.

وكان للنائب السابق، والرئيس الحالي، لفريق تصميم الهواتف النقالة لدى "سامسونج" إسهامات كبيرة في خروج العديد من هواتف الشركة الموجودة حالياً في سلسلة "جالاكسي"، خاصة هواتف "جالاكسي نوت" اللوحية.

وينتظر أن يساهم "لي مين هيوك" خلال الفترة المقبلة في خروج هواتف "سامسونج" الجديدة بتصميم مختلف عن التي استخدمته الشركة في أجهزتها الأخيرة.

ومن جانبها، قررت "أبل" توظيف أحد المهندسين الرئيسيين العاملين على هواتف "لوميا"، وهو "آري بارتينين"، والذي شغل منصب رئيس الفريق المختص بتطوير خصائص التصوير في الأجهزة التي يتم إطلاقها بسلسلة الهواتف التي تطورها شركة "نوكيا".

وأوضح بارتينين، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه سينتقل للعمل لدى "أبل" بداية من يونيو المقبل، مضيفاً أنه مهندس متخصص في تقنيات التصوير عبر الأجهزة النقالة، خاصة تقنيات تحسين جودة الصور.

ويتوقع أن يساعد انضمام "بارتينين" إلى "أبل" على تطوير الكاميرا في هواتف "آيفون" وخصائص التصوير باستخدامه، خاصة أن الشركة لم تضف إلا بضع تعديلات في الكاميرا بالطرازات الأخيرة من هواتفها الذكية.