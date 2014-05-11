تغطية الطرح الخاص لـ"العربية للإسمنت" 11.3 مرة

أعلنت الشركة العربية للإسمنت عن تغطية الشريحة الثانية (الطرح الخاص)، والبالغ عددها 59 مليوناً و641 ألفاً و540 سهماً، والتي تمثل نسبة 15.75% من أسهم الشركة بنسبة تغطية 11.3 مرة من عدد الأسهم المطروحة في هذه الشريحة.

وذكرت الشركة فى بيان لها أن السعر النهائي الذي تم تحديده وفقا لنظام الـ "BOOK BUILDING" هو مبلغ 9 جنيهات للسهم الواحد، فيما بلغت نسبة التخصيص 8.84%.

وأضافت الشركة أنه تم تحويل 242.399 ألف سهم من أسهم الشريحة الثالثة إلى الشريحة الأولى ( الطرح العام)، ليصبح عدد الأسهم النهائي المطروحة في الشريحة الأولى (الطرح العام) 24 مليوناً و951 ألفاً و37 سهماً بنسبة 6.59%.

وأكدت أن آخر موعد لتلقي أوامر الشراء لشريحة الطرح العام هو يوم 13 مايو 2014، وذلك بسعر 9 جنيهات للسهم الواحد.

وتأسست "العربية للإسمنت" في 1997 على يد مجموعة من المساهمين المصريين بهدف إنشاء مصنع للإسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون طن سنويا لإنتاج الإسمنت الرمادي للسوق المصرية، ونظرا لبعض ظروف السوق فقد توقف المشروع حتى سبتمبر 2004، حيث قررت مجموعة الإسمنت الإسبانية الاستثمار في الشركة العربية للإسمنت، وبهذا تم استئناف النشاط.