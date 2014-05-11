شعاع كابيتال تسجل نمواً بـ77% في إيرادات الربع الأول

كشفت "شعاع كابيتال" اليوم الأحد عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014، مسجلة أرباحاً فصلية للربع الرابع على التوالي، حيث وصل إجمالي إيراداتها إلى 64 مليون درهم، بنمو نسبته 77% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ حينها 36 مليون درهم.

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم في مقابلة مع قناة "العربية": "ركزنا في شعاع كابيتال على زيادة العائدات من المصادر ذات العائد المكرر".

وأضاف الشيخ مكتوم بن حشر أن العوائد المتكررة تشكل 70% من كل عوائد الشركة.

وحول إغلاق وحدة السمسرة قال الشيخ مكتوم بن حشر "لم تكن تحقق لنا أرباحاً، ووفقاً للدراسات فإن السمسرة كانت ستتسبب في خسارة بـ60 إلى 90 مليون درهم للشركة لو استمرت".

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشعاع كابيتال "فعلنا رخصة السمسرة ولكن للبنوك والشركات الكبيرة في العالم".

ويعزى النمو القوي لأرباح شعاع كابيتال بشكل مباشر إلى زيادة نشاطات العملاء في مختلف وحدات أعمال شعاع الأساسية، إلى جانب نمو الدخل المحقق من الفوائد والرسوم والعمولات.

وارتفع الدخل المحقق من الفوائد بنسبة 37% ليصل إلى 30.7 مليون درهم، مقارنة بـ 22.4 مليون درهم سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 135%، ليصل إلى 15.8 مليون درهم، مقارنة بـ6.7 مليون درهم في العام السابق. فيما حققت الاستثمارات في صناديق الاستثمار التي تديرها شعاع مكاسب قيمتها 17.8 مليون درهم، مقارنة بـ 7 ملايين درهم في الربع الأول من العام السابق.

ووصل إجمالي صافي أرباح الشركة إلى 8.2 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً مقارنة بصافي خسارة قيمتها 5.9 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 118% عن أرباح الربع الأخير من العام 2013، والتي بلغت حينها 3.8 مليون درهم.

ووصل إجمالي أصول شعاع بتاريخ 31 مارس 2014، إلى 1.49 مليار درهم، بانخفاض ضئيل عن نهاية العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأصول إلى 1.13 مليار درهم، مقارنة بـ 1.11 مليار درهم كما في تاريخ 31 ديسمبر 2013، وذلك نتيجة انخفاض الديون المصرفية والمطلوبات. ووصلت نسبة الرافعة المالية في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.22.