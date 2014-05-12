أرباح "الدار" العقارية تتجاوز 123 مليون دولار

تضاعفت أرباح شركة الدار العقارية خلال الربع الأول نحو ثلاث مرات، لتتجاوز 453 مليون درهم، أي ما يعادل 123 مليون دولار. وقد فاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغ 346 مليون درهم.

يأتي ذلك على خلفية نمو الإيرادات بـ6% إلى مليار و720 مليون درهم، وسط ارتفاع الإيرادات المتكررة بـ22% خلال الفترة نتيجة أعمال الضيافة والاستثمار العقاري.

وبحسب "الدار"، فإنها سددت ديونا بقيمة مليارين و800 مليون درهم منذ بداية العام، مما يمثل 20% من إجمالي ديونها بعد حصولها على ثلاثة مليارات ونصف المليار درهم من مدفوعات تعاقدية من قبل حكومة أبوظبي.