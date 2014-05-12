إنديفور لصنع القيادات تدشن أعمالها بالسعودية

أطلقت "إنديفور" العالمية، وهي شركة غير ربحية تتولى الدور القيادي في صنع ريادة الأعمال الأكثر تأثيراً في العالم، فرعها في السعودية الذي يهدف إلى فتح آلاف الفرص أمام رواد الأعمال السعوديين وتأهيلهم داخل بيئة العمل، وقد اختارت "إنديفور" السعودية عددا من رواد الأعمال الذين تم تكريمهم من قبل وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة.

من جهته، صرح رامي التركي، رئيس مجلس إدارة "إنديفور" العالمية بأن الشركة متحمسة لتقديم نموذج "إنديفور" العالمية في المملكة العربية السعودية، مبينا أن ريادة الأعمال هي الطريقة الأمثل في خلق عشرات آلاف فرص العمل الجديدة.

من جانبه، أكد راكان العيدي، العضو المنتدب لانديفور السعودية، بأن إنديفور بدأت أعمالها منذ سنتين بهدف تقديم نموذج جديد لريادي الأعمال، وأن ريادة الأعمال بدأت تتشكل في المملكة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي هو تعزيز هذه الأعمال التي تؤدي إلى المساهمة في النمو الاقتصاد الوطني.