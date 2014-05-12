ريادة: تمويل 670 مشروعاً بمبلغ تجاوز المليار ريال

أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال د .شريف العبد الوهاب لــ"العربية" أن عدد المشاريع التي مولها المعهد منذ عام 2006 إلى عام 2013 وصل إلى 6218 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت مليارا ومائتين وخمسة وثمانين مليون ريال.

وذكر العبد الوهاب أن كل ريادي لدية مهارات فنية ومهنية يجب استغلالها، وبين أنه لا بد من ربط التعليم والتدريب بسوق العمل، وأن ريادة شارفت على الوصول لتأهيل عشرة آلاف مستفيد، وأوضح أن التحدي القادم هو مضاعفة هذا العدد، مبينا أن نسبة استمرار المشاريع بلغت 84%.

وبين أنه لا بد لأي عمل ناجح من وجود صعوبات تواجهه، ومن أهم تلك المعوقات غياب الجهات التمويلية والتشريعات القانونية.