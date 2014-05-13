45.7 مليون درهم أرباح "دريك أند سكل" الربعية

حققت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 45.7 مليون درهم، بتراجع نسبته 27% مقارنة مع 62 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت إيرادات الشركة 1.25 مليار درهم، مدفوعة بالمساهمة القوية من أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وبنسبة 53% و18% و5% على التوالي.

وساهمت أعمال المقاولات العامة في تحقيق 24.6% من صافي الدخل خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2013، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وساهمت الأعمال الهندسية في تحقيق 56.8% من إجمالي صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2014، بزيادة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويواصل قسم النفط والغاز تحقيق نتائج قوية في جنوب العراق، حيث ساهم بنسبة 18.5%% في صافي الأرباح خلال الربع الأول، بزيادة 77.9% بالمقارنة مع العام الماضي.

وتواصل "دريك آند سكل إنترناشيونال" زيادة حصتها السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمكنت من الفوز بعقود مشاريع ضخمة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.1 مليار درهم في كافة الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، "أظهر الربع الأول بوادر تحسن في مجال عملنا، وشعورنا إيجابي للغاية تجاه مشاريعنا في أنحاء المنطقة كافة".

وبالرغم من المنافسة الشديدة، فإنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري زيادة كبيرة في حجم أعمالنا مع زيادة النشاط في السوق.

وأضاف "تحقق مشاريعنا في دول مجلس التعاون الخليجي نتائج جيدة، في حين تشهد عملياتنا في المشرق العربي وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تقدماً كبيراً، إذ تعتبر جزءاً مهماً من مصادر دخلنا المستقبلية".