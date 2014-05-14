أرباح طاقة الإماراتية تقفز 158% في الربع الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، أن أرباحها الصافية في الربع الأول قفزت 158 بالمئة بفضل نمو إيرادات النفط والغاز.

وحققت طاقة، التي تملك حكومة أبوظبي حصة 75 بالمئة منها، أرباحا بلغت 274 مليون درهم، ما يعادل 74.6 مليون دولار، في أول ثلاثة أشهر من العام، ارتفاعا من 106 ملايين قبل عام حسب بيان الشركة.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز إلى 3.5 مليار درهم مقابل 2.2 مليار في الربع الأول من العام الماضي، وساهم ذلك في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 7.2 مليار درهم، بزيادة 33 بالمئة على أساس سنوي.

وقال ستيفن كيرسلي المدير المالي لطاقة في بيان للشركة إن استئناف الانتاج في بحر الشمال وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية عزز نتائج الربع الأول، مضيفا أن الشركة أظهرت ايضا قدرة على رفع كفاءة رأس المال وضبط التكلفة.

وتابع "طاقة لديها سيولة كبيرة وتتطلع لتحقيق تحسن مستمر في الأرباح ومعدلات التغطية. ولطاقة استثمارات حول العالم، بما في ذلك منشآت إنتاج في بحر الشمال ومحطات كهرباء في الهند وغانا والمغرب".

وفي أبريل تولي ادوارد لافهر منصب الرئيس التنفيذي خلفا لكارل شيلدون الذي استقال بعدما أمضى في منصبه ستة أعوام.

وفي أواخر الشهر الماضي باعت طاقة سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل عشرة أعوام، وتذهب الحصيلة لسداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في سبتمبر ايلول من العام الحالي.

ووقعت طاقة اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مقوم بالين لتمويل جزء من قيمة الإصدار الذي يستحق في شهر سبتمبر.