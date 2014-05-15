توصية بزيادة رأسمال معادن السعودية بـ5.6 مليار ريال

أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في اجتماعه اليوم للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى التوسع في قطاع الفوسفات والذهب واستكمال الصرف على مشروع الألمنيوم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إن الموافقة مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة، وتحديد سعر الطرح للأسهم وعددها.

وسوف تكون الأحقية للمساهمين المقيدين بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.