روسيا تعجّل ببيع 20% من شركة روسنفت لإنتاج النفط

نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن مصادر حكومية قولها اليوم الجمعة إن روسيا قد تعجل ببيع 19.5% من شركة روسنفت لإنتاج النفط هذا العام أو في 2015.

وتملك الدولة 69.5% في روسنفت أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج، لكنها تريد تقليص حصتها إلى 50% زائد سهم واحد. وإيجور سيتشين الرئيس التنفيذي لروسنفت حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا تخطط لبيع حصة في الشركة عام 2016 لكن فيدوموستي نقلت عن مصدرين حكوميين قولهما إنه قد يتم بيع 19.5% ناقص سهم واحد بحلول الخريف القادم أو في 2015.

وقال المصدران إن قرار توقيت البيع والحجم سيتوقف على فحوى المشورة المقدمة من بنك الاستثمار الذي ستعينه الحكومة. وتبلغ قيمة حصة حجمها 19.5% 469.1 مليار روبل (13.5 مليار دولار) بالأسعار الحالية في السوق.

ولم تذكر فيدوموستي سببا لتقديم موعد الخصخصة. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الأوضاع الحالية في السوق غير مواتية وإن روسيا قادرة بسهولة على تدبير التمويل عن طريق الاقتراض الداخلي، لكن ربما يوجد اتفاق مبدئي مع مستثمرين استراتيجيين من آسيا.

وتراجعت سوق الأسهم الروسية تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة نتيجة للمواجهة بين الشرق والغرب بخصوص أوكرانيا، مما يقلل السعر الذي قد تحصل عليه روسيا من بيع الشركات المملوكة للدولة ويؤجل خطط الخصخصة عموماً.