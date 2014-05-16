مجلس الغرف: مقاطعة سعودية "كاملة" للشركات الهولندية

ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الغرف السعودية بدأ فرض مقاطعة على جميع الشركات الهولندية، بسبب ما صدر من رئيس حزب الحرية الهولندي من إساءة للسعودية والإسلام.

ووفقاً للاقتصادية، قالت المصادر إن مجلس الغرف تلقى خطاباً يتضمن إفادة بصدور أمر من المقام السامي، ينص على عدم تمكين الشركات الهولندية من المشاركة في تنفذ المشاريع المستقبلية في المملكة.

وأوضحت المصادر أن أمر المنع يشمل المشاركة في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو من الباطن، ودعا إلى تقليص حجم التأشيرات الصادرة ومدتها إلى أقصى حد ممكن لمصلحة الشركات والمستثمرين من هولندا، الذين لا يشاركون حالياً في مشاريع حيوية داخل السعودية.

وبناء على الأمر أيضاً، سيتم إيقاف جميع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين.

وسيتم تعميم القرار في الفترة المقبلة على جميع الجهات المعنية داخل المملكة، ومنها الغرف التجارية ورجال الأعمال والشركات التجارية. وذكرت المصادر أن بعض الغرف التي تم تبليغها بالقرار تجاوبت سريعاً مع الأمر السامي وأوقفت بعض تعاملاتها مع الشركات الهولندية.

يُذكر أن هولندا واحدة من أهم عشرة شركاء تجاريين مع السعودية، وتضاعف حجم التجارة البينية إلى 6 مليارات دولار.

وتستورد السعودية من هولندا أصنافا متعددة من منتجات وتكنولوجيا قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والكيماويات والبتروكيماويات.

كما تصدر إلى هولندا النفط ومنتجاته إجمالاً، وتستعين أيضا بميناء روتردام كمحور مهم لشبكتها العالمية. وفي السنوات الأخيرة استثمرت السعودية في هولندا، عندما حلت شركة "سابك" محل شركة "دي إس إم" في الجزء الخاص بالبتروكيماويات. وفي 2008 شملت مشتريات "جنرال إلكتريك للبلاستيك" مصنعاً تكلفته مليار دولار في جنوب هولندا.

ووصلت الاستثمارات الهولندية في السعودية إلى ثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي جعل من هولندا أحد أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، إلى جانب تزايد عدد الشركات السعودية - الهولندية في المملكة، التي يبلغ عددها حالياً نحو30 شركة.